Emblema bracarense chegou a acordo com clube da II liga inglesa, avança O Jogo. Avançado despediu-se com um golo na vitória sobre o Portimonense, no domingo

Segundo o jornal O Jogo, o Sporting de Braga chegou a acordo com o Fulham, da II liga inglesa, para a venda do passe de Rui Fonte, por 9,125 milhões de euros, mais dois por objetivos.

O avançado internacional português vai regressar a Inglaterra aos 27 anos, depois de ter passado por Arsenal e Crystal Palace entre 2006 e 2009.

O jogador despediu-se do emblema bracarense com o golo da vitória sobre o Portimonense (2-1), no domingo, uma vez que já não será convocado por Abel Ferreira para o encontro de quinta-feira na Islândia, frente ao Hafnarfjordur e referente ao play-off da Liga Europa.