Pub

Ricardo Horta (2), Rui Fonte e Rodrigo Pinho foram os autores dos golos arsenalistas

O Sporting de Braga recebeu e venceu esta segunda-feira o Sporting da Covilhã, por 4-0, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Os minhotos vingaram assim a derrota com os serranos, a meio de dezembro, que custou ao Sp. Braga a eliminação da Taça de Portugal e que originou o despedimento do treinador José Peseiro (foi rendido por Jorge Simão). Este resultado permitiu aos arsenalistas continuarem a sonhar com a final four da prova.

Os golos do Sporting de Braga foram apontados por Ricardo Horta (26' e 80'), Rui Fonte (55') e Rodrigo Pinho (66').