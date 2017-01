Pub

Um golo de Emiliano Velázquez permitiu aos bracarenses vencer em casa do Marítimo e seguir em frente na Taça da Liga

O Sporting de Braga é o último semifinalista da Taça da Liga, tendo conseguido o apuramento esta quarta-feira, no Funchal, diante do Marítimo com um triunfo por 1-0. A equipa de Jorge Simão vai agora disputar com o V. Setúbal o acesso à final.

O herói dos bracarenses foi o central uruguaio Emiliano Velázquez, que marcou o único golo da partida já no período de compensação, ao responder de cabeça a um canto da direita cobrado por Wilson Eduardo.

O golo surgiu numa altura em que a baliza maritimista era defendida pelo defesa Maurício, uma vez que o guarda-redes Gottardi lesionou-se e teve de abandonar o campo.

O Sp. Braga termina assim o grupo C com seis pontos, os mesmos que o Rio Ave, que recebeu e venceu o Sp. Covilhã, por 2-0, graças a um bis de Gil Dias. Contudo, são os minhotos a seguir em frente por ter vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos.

As meias-finais terão os jogos V. Setúbal-Sp. Braga e Moreirense-Benfica, que se realizam no Estádio do Algarve a 25 e 26 de janeiro, respetivamente.