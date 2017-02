Pub

Sp. Braga falhou um penálti, que daria o 2-0, aos 88 minutos. Vit. Setúbal chegou depois ao empate

O Sporting de Braga prolongou a sua crise de maus resultados, ao empatar 1-1 na visita ao Vitória de Setúbal, na 23.ª jornada da I Liga.

O argentino Cartabia abriu o marcador para os arsenalistas, aos 69 minutos, e aos 88' o Sp. Braga dispôs de uma grande penalidade para "matar" o encontro.

Porém, Vukcevic atirou para defesa de Bruno Varela. No minuto 90, o Vit. Setúbal chegou ao empate, por intermédio de Costinha.

Com este empate, o Sp. Braga deixou-se "apanhar" pelo Vit. Guimarães no 4.º lugar, ambos com 49 pontos, e os sadinos sobem provisoriamente à 8.ª posição, com 30.