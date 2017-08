Pub

Minhotos foram à Islândia vencer por 2-1 e estão quase garantidos na fase de grupos. Insulares empataram 0-0 com o D. Kiev

O Sporting de Braga está a um pequeno passo da fase de grupos da Liga Europa após vencer, por 2-1, o FH Hafnarfjordur na primeira mão do playoff disputado na Islândia. Mais complicada é a situação do Marítimo, que, a jogar em casa, não foi além do empate 0-0 diante do Dínamo Kiev.

Os bracarenses, que fizeram o 90.º jogo dos minhotos na Liga Europa/Taça UEFA, precisam apenas de gerir a vantagem na próxima quinta-feira no seu estádio. A equipa treinada por Abel Ferreira era apontada como favorita na eliminatória com o FH Hafnarfjordur e comprovou isso mesmo em campo, pois foi sempre a equipa mais perigosa e até teve um livre de Jefferson a embater na barra no primeiro tempo. Só que a cinco minutos do intervalo os islandeses adiantaram-se no marcador através de Halldór Björnsson, naquilo que parecia um duro golpe.

A toada do jogo manteve-se após o intervalo, acabando o Sp. Braga por dar início à reviravolta com um golo do ex-gilista Paulinho, que se estreou nas competições europeias da melhor forma, com um remate cruzado pouco depois dos 60 minutos. O triunfo acabou por chegar a 11 minutos do fim, quando o sérvio Stojiljkovic bateu o guarda-redes islandês num remate semelhante ao que tinha dado origem ao primeiro golo do Sporting de Braga.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Enquanto isso, no Estádio dos Barreiros, o Marítimo tudo tentou para conseguir uma vantagem diante do Dínamo Kiev, mas acabou por não ir além do empate 0-0. As duas equipas dispuseram de oportunidades para marcar e os madeirenses chegaram a acreditar que era possível, tendo colocado os ucranianos em apuros, sobretudo nos últimos minutos, quando o defesa--central Kacheridi viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Este é um resultado que não é animador para a segunda mão, mas que permite aos insulares continuarem a sonhar, pois um empate com golos em Kiev dará o apuramento.

André Silva em grande no Milan

A noite de ontem foi de grande felicidade para André Silva, que bisou na goleada de 6-0 do AC Milan frente aos macedónios do KF Shkendija. Foi a estreia do internacional português a marcar pelos rossoneri, que assim estão já com o apuramento no bolso.

Um dos jogos mais interessantes da ronda foi o Panathinaikos--Athletic Bilbau, que terminou com o triunfo dos espanhóis por 3-2. No entanto, os gregos com Nuno Reis e Zeca no onze até tiveram dois golos de vantagem, mas os bascos deram a volta ao resultado em apenas 22 minutos.

Em dificuldades estão os turcos do Fenerbahçe, que foram à Macedónia perder por 2-0, colocando em risco a entrada na fase de grupos, apesar do investimentos em estrelas como Valbuena, Maurício Isla ou Roberto Soldado. Mau foi também o resultado do Ajax, finalista vencido da época passada, que foi derrotado em casa pelo Rosenborg por 0-1.