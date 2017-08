Pub

No final dos 90 minutos o AIK tinha imposto uma igualdade a um golo na Pedreira, o mesmo resultado da Pedreira. No minuto 120 Raul Silva, o central goleador que tinha marcado na Suécia, resolveu

O Sporting de Braga apurou-se para o playoff da Liga Europa com contornos de enorme dramatismo e quando já pairava o fantasma da época 2009/2010, quando os minhotos perderam nesta mesma 3.ª pré-eliminatória diante de uma equipa... sueca, o Ellfsborg. Verdade que depois os bracarenses até acabaram o campeonato como vice-líderes atrás do campeão Benfica.



Nesta quinta-feira o Sp. Braga entrava a ganhar na eliminatória, pois tinha empatado na Suécia 1-1, com um golo de Raul Silva. Contudo, o Sp. Braga, apesar do resultado e da alma que mostrou, tem muito para trabalhar pois a qualidade do seu futebol foi abaixo do esperado.



Aos 13 minutos, o nigeriano Obasi aproveitou um erro infantil de Rosic para se isolar e fazer 0 0-1. Um golo do Sp. Braga já só empatava a eliminatória e ele só surgiu, apesar do volume ofensivo da equipa de Abel Ferreira, no segundo tempo, aos 74', por Rui Fonte, a aproveitar uma intervenção desastrada do guarda-redes Linner, daquelas que são dignas de figurar nos apanhados do ano.



No prolongamento, Rui Fonte teve uma perdida que não se admite num ponta-de-lança, quando estava a meio metro da linha de golo, e numa altura em que os penáltis eram o cenário que todos aguardavam, Raul Silva - outra vez - voltou a resolver após uma segunda vaga de um canto de Jefferson. Há aqui qualquer coisa de empático entre o defesa brasileiro e as balizas adversárias pois na época passada já tinha sido o melhor marcador do Marítimo. Neste momento tem dois golos em dois jogos oficiais, média de um golo por jogo, de fazer inveja a muitos e bons avançados.



???????O Sp. Braga cumpriu o seu objetivo mas não parece uma equipa pronta, tendo em conta os seus intérpretes, para o início do campeonato. Ou então, foi só uma má noite. Pode ter sido.