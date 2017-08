Pub

Portimonense esteve a ganhar no terreno dos bracarenses mas acabou por sair derrotado

O Sp. Braga, depois da derrota na Luz na primeira jornada da I Liga, somou os primeiros pontos ao vencer em casa o Portimonense, por 2-1.

Numa primeira parte bastante aberto e de futebol agradável, o Portimonense colocou-se na frente do marcador, com justiça, aos 25', com um golo de Paulinho.

No entanto, na última jogada da primeira parte, Xadas, com um grande golo, repôs a igualdade. Já no segundo tempo, aos 68', Rui Fonte completou a reviravolta no marcador.

Enquanto os bracarenses alcançam a primeira vitória no campeonato, o Portimonense soma a primeira derrota no regresso à I Liga.