Bracarenses falam de "desconsideração" do presidente do FC Porto, por ter abandonado o seu lugar na tribuna, agastado com o festejos do secretário de Estado adjunto e do Ambiente, José Mendes.

Continua a polémica em torno do Sp.Braga-FC Porto deste sábado (1-1). Depois de ter sido notícia que o presidente dos portistas, Jorge Nuno Pinto da Costa, abandonou ao intervalo o seu lugar na tribuna presidencial do Estádio Municipal de Braga, ao lado do homólogo do emblema bracarense, António Salvador, agastado com a forma como o secretário de Estado adjunto e do Ambiente, José Mendes, festejou o golo dos arsenalistas, este domingo surgiu a reação dos minhotos.

Em comunicado, o Sp. Braga esclarece que "José Mendes é, independentemente do cargo que atualmente desempenha no aparelho de Estado, um reconhecido sócio do SC Braga, sendo membro do seu Conselho Geral e antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral" e acusa Pinto da Costa de desrespeito por ter abandonado o lugar na tribuna. " O SC Braga não pode deixar de interpretar o comportamento do Presidente do FC Porto, ao ausentar-se do lugar que havia assumido na primeira parte, como uma desconsideração para com o Clube, a sua Direção e o seu Presidente. À margem dos estados de humor e dos resultados desportivos estão os emblemas e as relações institucionais", aponta o emblema arsenalista.

No documento, os responsáveis pelo clube bracarense referem ainda que "em momento algum José Mendes desrespeitou o FC Porto ou os seus responsáveis". " É falso que José Mendes tenha festejado, de forma excessiva ou ofensiva, o golo do SC Braga", sustentam.

"Se está aqui como adepto devia ir para a outra bancada, se está como membro do Governo é lamentável que se comporte assim", terá criticado Pinto da Costa, segundo fonte próxima do emblema azul e branco, citada pelo jornal O Jogo. O dirigente dos dragões assistiu à segunda parte do desafio na última fila da bancada presidencial, junto da administração da SAD portista.