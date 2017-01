Pub

Um golo Shane Long à beira do fim do jogo de Anfield apurou a equipa de Cédric Soares

O Southampton é o primeiro finalista da Taça da Liga inglesa ao vencer o Liverpool, em Anfield, por 1-0. Valeu à equipa do português Cédric Soares, que foi titular, um golo já no tempo extra do jogo, apontado por Shane Long, para confirmar o apuramento.

Na primeira mão desta meia-final, o Southampton já tinha vencido também por 1-0, tendo esta quarta-feira o Liverpool se revelado incapaz de dar a volta ao resultado.

Esta quinta-feira ficará a conhecer-se o segundo finalista, com o Hull City de Marco Silva a receber o Manchester United de José Mourinho. Os red devils estão em vantagem na eliminatória, pois venceram em casa por 2-0.