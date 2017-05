Pub

A equipa inglesa, ao que tudo indica, irá despedir Claude Puel no final na época e estará interessado nos treinadores lusos que esta época têm estado em destaque em Terras de Sua Majestade

O Southampton deve demitir Claude Puel este mês e contactaram o treinador do Hull City Marco Silva para saber do seu interesse em assumir o comando técnico dos Saints na próxima época.

A posição de Claude Puel será revista no final da temporada e o Southampton insiste que não tomarão nenhuma decisão sobre o treinador até lá, embora já tenham começado a sondar candidatos através de intermediários para substituí-lo.

Além de Marco Silva, Carlos Carvalhal do Sheffield Wednesdey é outro no radar dos Saints, tendo já sido considerado antes de optarem por Puel há um ano. O técnico está neste momento no Championship, a disputar o acesso à Premier League, e tem também impressionado a direção do Southampton.

Quanto a Marco Silva, o treinador assinou um contrato de 18 meses quando foi apresentado, mas com uma cláusula de rutura neste verão se o Hull for despromovido. Isso significa que poderá muito bem ser um treinador livre neste verão, dado que o clube ocupa neste momento os lugares de despromoção..