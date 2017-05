Reza Parastesh causou o caos ao vestir uma camisola do Barça, devido às parecenças com Messi

Pedidos para selfies e fotografias obrigaram a polícia a intervir

Reza Parastesh é um estudante iraniano com uma particularidade interessante: é muito parecido com Lionel Messi, astro argentino do Barcelona.

Assim, resolveu vestir uma camisola do Barcelona e passear pela cidade iraniana de Hamedan. Achou que seria uma ideia divertida, de acordo com o The Independent. E foi, mas Reza não fazia ideia do caos que iria causar e o quão popular iria ser durante aquele dia.

A semelhança é tão grande que foram imensas as pessoas que pediram ao jovem estudante para tirar selfies e fotografias. Isto, até chegar o momento em que polícia teve de intervir, para manter a ordem pública e o trânsito normal, levando Reza até à esquadra mais próxima.

A ideia foi dada pelo pai de Reza Parastesh, que notou a semelhança entre o filho e Messi e lhe disse para se vestir como o argentino. Depois, o jovem começou a cortar o cabelo e a barba da mesma forma que o cinco vezes Bola de Ouro e estava criado um sósia praticamente perfeito.

Apesar da ida à esquadra, Reza ficou encantado com a popularidade e diz que vai tentar aprender alguns truques futebolísticos para ficar ainda mais parecido com um dos melhores jogadores de futebol do mundo.

"Agora as pessoas acham que eu sou o Messi iraniano e querem que eu imite tudo o que ele faz. Quando vou a algum lado, as pessoas ficam chocadas. Ficou contente por deixar as pessoas alegres e isso dá-me muita energia", disse Reza à AFP.