Pub

Com camisola do Barça vestida e de bola entre as mãos e os pés, o homem fez furor numa cidade iraniana. A solução foi levá-lo para a esquadra

Passear nas ruas de Hamaden, no Irão, com a camisola do Barça vestida e de bola a saltar entre os pés e as mãos foi tarefa difícil para Reza Parastesh, um iraniano muito parecido com Lionel Messi. De tal forma que a polícia teve de o levar para a esquadra para preservar a ordem pública e pôr ordem no trânsito.

Reza Parastesh, um estudante de 25 anos, foi abordado para autógrafos e fotografias pelas pessoas que circulavam na rua.

O iraniano começou a imitar Messi depois de o pai ter reparado nas semelhanças e lhe ter tirado uma fotografia com uma camisola do Barcelona FC. A partir daí, Reza começou a cortar o cabelo e a barba à imagem e semelhança do jogador argentino.

"Agora as pessoas veem-me como o Messi iraniano e querem que eu imite tudo o que ele faz", disse o jovem à AFP. "Quando apareço em algum sítio, as pessoas ficam chocadas. Fico contente com o facto de as pessoas ficarem felizes ao ver-me. Essa felicidade dá-me muita energia", acrescentou.