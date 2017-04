Pub

O neozelandês Sonny Bill Williams converteu-se ao islamismo e por isso nega-se a promover certas e determinadas empresas

Sonny Bill Williams, jogador de râguebi neozelandês dos All Blacks e um dos melhores do mundo na sua posição - três quartos -, nega--se a fugir aos limites da fé muçulmana e não aceita fazer publicidade a qualquer empresa. Devido à sua crença, recusa promover bancos, bebidas alcoólicas e empresas de apostas, algo que lhe tem criado problemas de patrocínios na camisola do clube que representa, os Auckland Blues. O caso fez parte da agenda do primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English, que criticou o atleta por não o considerar "um jogador de equipa".

A situação esteve um pouco abafada devido à rutura do tendão de aquiles sofrida nos Jogos do Rio em agosto, por isso só reapareceu no último sábado pela sua equipa, os Auckland Blues. Sonny surgiu no relvado com as publicidades ao banco BNZ e à financeira Investec tapadas. O estatuto do jogador, duas vezes campeão mundial, ajuda a que a polémica não alastre, pois o seu clube e a federação já manifestaram a sua concordância em o atleta não promover as marcas que vão contra a sua consciência religiosa.

"As crenças religiosas de Sonny são muito fortes e nós apenas temos de as respeitar. A objeção de consciência deve estar justificada e neste caso consideramos que está", referiu o diretor da Federação de Râguebi da Nova Zelândia, Neil Sorensen.

"Um logótipo numa camisola pode não significar nada para muitos, mas para mim significa bastante. Quero deixar bem claro que a minha recusa não comporta nada de pessoal contra o BNZ ou a Investec. A minha recusa em usar equipamento que promova bancos, marcas de álcool ou casas de apostas é o centro das minhas crenças religiosas, por isso é para mim muito importante que me tenham concedido esta exceção", disse o atleta que, no entanto, publicitará, ao serviço da seleção, a seguradora AIG.

A discussão está aberta na Nova Zelândia com muitos a referirem que o precedente apenas foi aberto devido à importância que o atleta tem nos Auckland Blues e na sua seleção. Sonny está longe, apesar da sua qualidade, de ser uma personalidade consensual no seu país. As suas atitudes também contribuem para essa divisão. Por exemplo, em 2011 resolveu deixar a sua equipa e praticar boxe. Disputou sete combates e ganhou-os todos, mas voltou ao râguebi.

O homem que agora se recusa a promover bebidas alcoólicas já teve um problema grave de alcoolismo. Em 2005 pagou uma pesada multa por conduzir ébrio, pela mesma razão foi apanhado a urinar à porta de uma discoteca dois anos mais tarde. Em 2008 assinou por um clube francês quando era esperado num domingo num encontro dos Bulldogs, equipa do seu país que defendia na altura. Quando o procuravam colocou numa rede social uma fotografia a assinar pelo Toulon. Mas fez-lhe bem, pois foi em França que deixou o álcool. "Deixei por completo, em França tive um clique", sustentou.