Pub

Fernando Tomé, Silvino Louro e Bruno Ribeiro estão entre os apoiantes do manifesto

Várias personalidades ligadas ao Vitória de Setúbal subscreveram um manifesto que apela à recandidatura do atual presidente, Fernando Oliveira, às eleições do clube, agendadas para 24 de março.

Entre os 21 signatários estão os antigos atletas dos sadinos Fernando Tomé, Silvino Louro, Bruno Ribeiro, José Mendes, Vítor Madeira, José Rocha, Marco Tábuas e Félix Guerreiro. O antigo médico da seleção nacional de futebol Henrique Jones, o ex-presidente da Associação de Futebol de Setúbal Sousa Marques, e o artista Toy.

Em nota de imprensa, os signatários justificam o apelo à recandidatura do dirigente de 75 anos: "Pelo trabalho realizado nestes últimos oito anos, que permitiu estabilizar a situação do Vitória, num dos momentos mais críticos da história do nosso clube. Porque nunca virou a cara à luta perante as dificuldades e muito menos abandonou o barco, demonstrando a resiliência própria dos verdadeiros líderes".

Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Manuel Fona Vieira são os sócios do clube que manifestaram, para já, a intenção de concorrer à presidência. O atual líder, Fernando Oliveira, decide se avança para novo mandato nos próximos dias.