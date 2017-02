Pub

O ponta-de-lança brasileiro foi contratado ao V. Guimarães durante o mês de janeiro

Depois de passar a primeira metade da temporada a desesperar por um ponta-de-lança que acrescentasse poder de fogo à equipa, muito dependente no ataque da qualidade do jovem André Silva, Nuno Espírito Santo ganhou Soares no mercado de janeiro e não perdeu mais tempo. À primeira oportunidade, lançou o ponta-de-lança contratado ao Vitória de Guimarães para o onze e o brasileiro respondeu com uma estreia de sonho: frente ao Sporting, num clássico importantíssimo para a candidatura portista ao título, marcou os dois golos que deram a vitória e lançaram o dragão para a liderança - ainda que esta possa ser provisória, se o Benfica ganhar hoje na receção ao Nacional.

Aos seis minutos, Tiquinho Soares já era o terceiro jogador mais rápido a marcar um golo numa estreia em clássicos entre FC Porto e Sporting, depois dos leões Jonathan Silva (2014) e Jaime Mosquera (1970), que só precisaram de dois minutos. A cinco minutos do intervalo, Soares reforçou o impacto e juntou o seu nome aos de Corona (2014), Pena (2000), Penteado (1982) e do bibota Fernando Gomes (1974) como os últimos cinco jogadores a conseguirem estrear-se com um bis com a camisola do FC Porto, segundo dados do site zerozero.

"Foi um momento único para mim, estou muito feliz por vestir esta camisola e muito feliz por ter feito os golos", disse o avançado no final, à SportTV, apontando ainda margem para melhorar: "Ainda me falta um pouco de intensidade, vou tentar ser ainda mais rápido." Para já, ao primeiro jogo, colocou o FC Porto na frente do campeonato e atirou a pressão para o Benfica. "Ainda há muito campeonato pela frente, só temos de pensar no FC Porto e trabalhar", referiu o novo herói portista.