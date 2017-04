Pub

Em 1958-59, FC Porto foi campeão recuperando três pontos ao Benfica nos últimos quatro jogos. Águias já falharam quatro vezes o tetra

História vai haver sempre seja qual for o campeão da edição 2016-2017 da I Liga. O Benfica segue na frente, com mais três pontos do que o FC Porto a quatro jornadas do final, rumo ao objetivo inédito de alcançar o tetracampeonato.

O clube da Luz teve quatro oportunidades para somar quatro campeonatos consecutivos, mas falhou em 1965-66, 1969-70, 1973-74 e 1977-78. Nas três das últimas épocas mencionadas pertencia ao plantel dos encarnados Toni. "Eu só estive em três, mas já reparou que foi sempre em ano de Mundial?", pergunta o antigo futebolista e treinador do Benfica, dupla condição em que se sagrou campeão.

"Agora fala-se muito mais no tetra do que se falava nesses anos, mas também havia menos rádios, menos televisões, olhe... menos gente. Estivemos sempre à porta, mas não aconteceu. E não aconteceu porquê? Porque os outros foram melhores. Essa é a razão", resume Toni.

Se em 1965-66 o Benfica perdeu o campeonato por um singelo ponto para o Sporting e tinha sido líder a quatro jornadas do final, em 1969--70 e 1973-74 não esteve uma única ronda no comando. Mais... em 1969--70 limitou-se a discutir o segundo lugar com o V. Setúbal de José Maria Pedroto, ao passo que em 1973-74 o campeonato foi muito disputado e o Benfica só não conseguiu chegar à frente porque foi derrotado pelos despromovidos Leixões e Barreirense. Conseguiu vencer duas vezes o campeão Sporting, com o encontro de Alvalade - no primeiro dérbi pós-25 de Abril - a realizar-se a quatro jornadas do fim... tal como agora. Mas, então, os encarnados venceram sem margem para dúvidas por 5-3. "E o Marcelo Caetano foi ver o jogo... não sei se era sportinguista", diz Toni.

A última oportunidade deu-se em 1977-78 e o Benfica ficou em segundo sem perder qualquer partida. Terminou com os mesmos pontos que o FC Porto de Pinto da Costa e de Pedroto, que acabariam por fazer a festa do título após 19 anos de jejum. Foi líder durante 11 rondas (entre a 7.ª e a 18.ª jornadas), mas os empates no Restelo e na Póvoa de Varzim relançaram os dragões. A duas jornadas do fim o clássico entre FC Porto e Benfica acabou empatado a um golo com o empate a surgir a sete minutos do final... através do portista Ademir. E lá se ia, mais uma vez, o sonho do tetra.

FC Porto agarra-se ao mito

O mito tem ganho dimensão. Quando se fala de Calabote associa-se imediatamente a um benefício arbitral em favor do Benfica, mas a fama de Inocêncio Calabote - assim se chamava o homem do apito - até foi adquirida num campeonato ganho pelo FC Porto, quando os dragões, a quatro jornadas do final, tinham menos três pontos do que o Benfica. E na última jornada, com tudo empatado, Inocêncio Calabote apitou o encontro que os encarnados triunfaram, em casa, perante a CUF (7-1), enquanto o FC Porto em Torres Vedras batia o Torreense por 3-0 com dois golos em cima do minuto 90 e já após duas expulsões dos locais. No final, os dragões festejariam o campeonato por terem 59 golos de saldo positivo, mais... um do que o Benfica. Logo, o ano de Calabote é uma boa memória para os portistas.

Esta foi a primeira de duas vezes que uma equipa ainda conseguiu ser campeã nacional na mesma situação em que está o FC Porto presentemente; menos três pontos do que o comandante, com quatro jornadas por disputar. E a única sem contar com um confronto direto para encurtar distâncias.

A outra recuperação, também do FC Porto e também face ao Benfica, foi em 2012-2013. Os encarnados "ajudaram", com um empate em casa com o Estoril (ironia, o próximo encontro dos encarnados), e depois Kelvin deu um pontapé que deixou Jesus de joelhos.

"Metemos na cabeça que era possível e que só havia uma solução... acreditar até ao fim. O que nós fizemos em 2013 é o que esta equipa do FC Porto tem de fazer. Se já foi demonstrado que é possível, por que não acreditar? Tudo pode acontecer", diz ao DN Fernando, atual futebolista do Manchester City.

E o médio lembra a intervenção de Vítor Pereira no culto diário da fé na recuperação. "Ele dizia que era possível, dizia sempre isso. Nunca deixou de nos passar uma mensagem de que precisávamos de lutar e foi isso que aconteceu. Agora, o Dragão tem de acreditar até ao último minuto da última jornada. E sinto que há uma possibilidade grande de o FC Porto ser campeão. Com o confronto direto empatado, como o FC Porto tem melhor diferença de golos, pode perfeitamente chegar em primeiro no fim", explica Fernando, bem informado sobre a atualidade da I Liga, na qual tem visto um FC Porto a realizar "uma boa temporada".

O pincel de Vila do Conde

Rebobinemos a cassete. Comparando esta edição do campeonato com as das quatro oportunidades falhadas pelo Benfica de ser tetra, esta é talvez a que está pintada com tons mais cor-de-rosa. Mas Toni não acredita nisso. "O Benfica tem de vencer três jogos e pode empatar um. Não pode empatar dois. Agora recebe o Estoril, e já tem a amostra da Taça [3-3 na Luz], e depois tem um pincel frente ao Rio Ave, que é a equipa que melhor está a jogar atualmente. As "facilidades" estão aí à mostra. A tolerância que tem é um empate. Não pode perder um jogo nem empatar dois", sustenta a velha glória encarnada, que vê na experiência dos futebolistas do Benfica uma vantagem. "Isto conquista-se. Quantos títulos ganhou o Luisão nos primeiros oito anos de Benfica? Há uma base maior de jogadores habituados a ganhar, é preciso ter gente habituada a estes momentos e o Benfica hoje em dia tem uma mescla de gente habituada a ganhar com gente jovem, mas esta meta é de uma exigência física e mental muito grande", finaliza.