Em sete das 82 edições do campeonato, o líder a três jornadas do fim não se sagrou campeão. Águia destronada três vezes pelo dragão

A três jornadas do final do campeonato, o Benfica continua a liderar a tabela classificativa com três pontos de avanço sobre o FC Porto. Trata-se de uma luta renhida, como tantas vezes foi travada em 82 edições da prova mais importante do futebol nacional. Contudo, em apenas sete vezes um líder a três rondas do fim perdeu a oportunidade de se sagrar campeão...

E, verdade seja dita, o Benfica foi o clube que mais sofreu esse dissabor, pois foi ultrapassado na reta final em três ocasiões, curiosamente todas elas na disputa direta com o FC Porto. O episódio mais recente foi na época 2012-13, quando a equipa então treinada por Jorge Jesus esbanjou uma vantagem de quatro pontos, dois deles concedidos em casa, na antepenúltima jornada diante do Estoril, que permitiu aos dragões consolidar a ultrapassagem na ronda seguinte, em casa, no clássico com o Benfica, graças a um golo do improvável Kelvin, quando o relógio marcava o minuto 90+2, que consumou o triunfo dos portistas, treinados por Vítor Pereira, por 2-1.

Em 1985-86, com a vitória a valer apenas dois pontos, o FC Porto beneficiou de um final de campeonato desastrado por parte do Benfica de John Mortimore. É que na penúltima jornada os encarnados perderam em casa com o Sporting, por 1-2, e na última ronda foram derrotados (0-1) pelo Boavista, no Estádio do Bessa, permitindo aos dragões sagrar-se campeões com dois pontos de avanço.

A primeira vez que os dragões ultrapassaram as águias foi na longínqua época 1958-59, quando o Benfica de Otto Glória entrou para a penúltima jornada com dois pontos de vantagem, mas uma derrota em Alvalade com o Sporting (1-2) e o triunfo do FC Porto por 3-2 na receção ao Sp. Braga deixou as equipas em igualdade pontual. Mas os portistas, com Béla Gutmann ao leme, acabaram por festejar o título graças a uma vantagem de um golo em relação ao rival no desempate por diferença entre golos marcados e sofridos. Um campeonato que ficou conhecido como Calabote, porque na última jornada, em Torres Vedras, os portistas venceram por 3-0 e ficaram de ouvidos colados à rádio à espera do final do Benfica-CUF, que terminou 7-1...

Nestas três ocasiões o clube da Luz perdeu o título, mas teve de jogar com um dos outros grandes nas últimas três jornadas, algo que não acontece agora, pois a equipa de Rui Vitória visita o Rio Ave e o Boavista e pelo meio recebe o V. Guimarães.

Três pontos é vantagem segura

As restantes quatro vezes em que se registou uma ultrapassagem fatal nas últimas três jornadas teve o FC Porto como vítima em 1979-80 (Sporting campeão), os leões foram duas vezes surpreendidos (1942-43 e 1967-68), ambas beneficiando o Benfica, que também lucrou em 1958-59 com o deslize do Belenenses.

Curiosamente, sempre que uma equipa foi para a antepenúltima jornada com três pontos de avanço em relação ao segundo classificado, nunca perdeu o campeonato, algo que sucedeu em nove ocasiões, quatro das quais já durante este século. Como será agora?