Ronaldo eleito pela quarta vez o melhor jogador do mundo. Fernando Santos ficou em terceiro lugar entre os treinadores

"Uau! Uau! Uau! Que coisa linda! Este prémio ainda não tinha..." Foram estas as primeiras palavras de Cristiano Ronaldo assim que pegou no troféu de melhor jogador do mundo de 2016, agora designado pela FIFA como The Best. A eleição do jogador português foi esmagadora, uma vez que obteve mais votos do que Lionel Messi e Antoine Griezmann juntos. Para que a consagração do futebol nacional fosse completa, faltou que Fernando Santos recebesse o prémio de melhor treinador do ano. "Gostava que o mister também tivesse ganho o prémio, mas fica para a próxima, não é mister?", atirou CR7 do palco para o selecionador nacional, que o aplaudia na plateia.

Cristiano foi mesmo o rei da gala da FIFA realizada na cidade suíça de Zurique, ou não fosse o The Best o culminar de um 2016 de sonho, pois aumentou para 16 o total de prémios individuais que alcançou, entre os quais a Bola de Ouro. A isto há que juntar as conquistas coletivas: Liga dos Campeões e Mundial de Clubes com o Real Madrid, e ainda o Campeonato da Europa com a seleção nacional.

"É o melhor ano da minha carreira. Muitas dúvidas havia, mas mais um troféu mostra que as pessoas não são cegas, pois todos veem os jogos, as competições... Depois de tudo o que ganhei tanto na seleção como no Real Madrid, não tinha dúvidas de que ia vencer este troféu. Foi um ano magnífico, que jamais esquecerei", disse, antes de agradecer a todos os que votaram nele e de ameaçar soltar o seu tradicional "sííí", que desta vez chegou da plateia.

No seu discurso, Ronaldo fez questão de lamentar o facto de Lionel Messi e os jogadores do Barcelona não terem marcado presença na gala... "Gostava que estivessem aqui, mas é perfeitamente compreensível, pois têm um jogo importante para a Taça do Rei na quarta-feira", frisou o melhor jogador do mundo pela quarta vez na carreira, que agora está a apenas uma distinção de Messi (ver lista).

Alguns minutos depois, já refeito das emoções do momento, Ronaldo disse à RTP que o prémio The Best "é especial, pois representa um ano de sonho", que diz ser "quase impossível de superar". Mas como CR7 nunca desiste, lá atirou: "Vamos trabalhar para tentar chegar lá." E a melhor forma de repetir seria conquistar o título mundial pela seleção em 2018. Ronaldo suspirou com a questão e atirou: "Vamos ver... é passo a passo. Há muito trabalho e muita pedra para partir."

Santos dá os parabéns a Ranieri

Quem olhava para Fernando Santos após ser conhecida a eleição do italiano Claudio Ranieri como melhor treinador do ano podia ver que o selecionador nacional não estava desiludido, pois "estar entre os três finalistas é sinal do reconhecimento pelo trabalho que foi feito". O técnico assumiu que ter ficado em terceiro lugar "não foi surpresa, porque havia dois concorrentes muito fortes" e recordou que, afinal, "nunca estaria" naquela posição se a seleção não tivesse ganho o Europeu. "Ganhou o Ranieri, parabéns para ele, pois o trabalho que ele fez no Leicester não era fácil", resumiu.

As palavras de Ronaldo no palco quando recebeu o prémio de melhor jogador não deixaram Fernando Santos indiferente. "Vamos fazer de tudo para que haja próxima vez", afirmou o técnico, apontando já ao Mundial da Rússia. Se uma certeza havia para o selecionador nacional, era a coroação de CR7 como melhor jogador. "Nunca tive dúvidas de que ia ganhar. Era impossível que não ganhasse, pois conquistou três títulos fortíssimos como são o Europeu, a Champions e o Mundial de clubes", sublinhou.

Fernando Santos acabou por ser terceiro classificado na eleição para melhor treinador do mundo, embora com um empate técnico em relação ao segundo colocado, o francês Zinedine Zidane. A separar os dois técnicos de Ronaldo estiveram apenas 32 centésimas: 16,56% dos votos para o técnico do Real Madrid, 16,24% para o selecionador português.

Queiroz esqueceu portugueses

O mapa de votos divulgado pela FIFA acabou por revelar que o ex--selecionador português Carlos Queiroz, selecionador agora demissionário do Irão, não votou no campeão europeu Fernando Santos para o prémio de melhor treinador do ano, tendo optado por dar os seus votos a Josep Guardiola (5), Diego Simeone (3) e Jürgen Klopp (1), enquanto para melhor futebolista preferiu dar a pontuação máxima a Lionel Messi, colocando Ronaldo no segundo lugar. Ao contrário, Abel Xavier, técnico que orienta a seleção de Moçambique, atribuiu os seus cinco votos a Fernando Santos e a CR7.

Uma curiosidade interessante é que, na sua votação para melhor treinador do ano, Fernando Santos decidiu eleger como melhor Didier Deschamps, precisamente o selecionador francês que perdeu a final do Euro 2016 frente a Portugal, tendo colocado o galês Chris Coleman em segundo e Zinedine Zidane (Real Madrid) em terceiro lugar. Já no que diz respeito a jogadores, o técnico nacional distribuiu os seus votos por Ronaldo, Gareth Bale e Antoine Griezmann.

Quanto à votação do capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, elegeu para melhor técnico Fernando Santos, seguido de Zidane e Claudio Ranieri, tendo deixado o rival Lionel Messi outra vez fora dos seus três eleitos para futebolista do ano, recaindo as escolhas em companheiros de equipa do Real Madrid: Gareth Bale, Luka Modric e Sergio Ramos. A mesma estratégia foi seguida pela estrela argentina que votou em três atletas do Barcelona: Luis Suárez, Neymar e Iniesta.