Varzim pressiona Aves e sonha com a subida. Sporting B voltou a ganhar um jogo, quatro meses depois

O Portimonense voltou hoje às vitórias frente ao Fafe (1-0), em jogo da 29.ª jornada da II Liga de futebol, que os algarvios lideram, enquanto o Varzim bateu o Olhanense e subiu ao terceiro lugar.

O regresso aos triunfos, graças a um golo solitário de Paulinho, deixa a equipa de Vítor Oliveira reforçada no comando da classificação, com 64 pontos, 11 a mais em relação ao segundo classificado, o Desportivo das Aves, que hoje perdeu com o Sporting B (2-1). O Fafe caiu para a zona de despromoção e é 18.º com 33 pontos.

O Varzim aproveitou a derrota da Académica com o Cova da Piedade, no sábado (2-1), e o empate do Santa Clara com o 'aflito' Vizela (0-0) para subir ao terceiro lugar da II Liga, 'colado' ao Benfica B, que também venceu.

O golo solitário de Nelsinho, aos 86 minutos, valeu os três pontos e aumentou o total dos 'poveiros' para 47 pontos, a seis do Aves, que ocupa o segundo lugar, que dá acesso à I Liga, enquanto o Olhanense continua no 22.º e último posto com 18 pontos.

Um golo de Ricardo Almeida, já em período de descontos, deu a primeira vitória em 14 jogos ao Sporting B, que venceu por 2-1 o Desportivo das Aves. Os 'leões' continuam em zona de descida, com 31 pontos no 20.º posto, enquanto a equipa agora treinada por José Mota, que somou o sexto jogo sem vencer, continua em segundo, com 53 pontos.

O Benfica B jogou desde os 39 minutos reduzido a dez mas venceu, em Matosinhos, o Leixões por 2-1, com golos de Heri e Diogo Gonçalves, com Miguel Ângelo a marcar para os nortenhos. Os comandados de Hélder Cristóvão estão agora na quarta posição, com 47 pontos, os mesmos do Varzim, enquanto a equipa de Daniel Kenedy continua em zona aflitiva, sendo 21.ª e penúltima classificada, com 31.

Sporting da Covilhã e FC Porto B empataram a uma bola, com golos de Sambinha, para os homens da casa, e André Pereira, para os visitantes. O resultado deixa os 'leões da serra' no nono posto, enquanto o FC Porto B continua em zona de 'play-off' de descida, com 34 pontos.

Num jogo com três grandes penalidades, duas delas convertidas, e duas expulsões, Freamunde e Gil Vicente empataram 2-2. Os 'capões' somaram o 11.º empate no campeonato e mantêm-se em zona de descida, no 19.º lugar com 32 pontos. Os 'gilistas', que acabaram a partida com nove jogadores, encontram-se na 13.ª posição, com 38 pontos.