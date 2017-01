Pub

Os mais fortes candidatos à subida perderam na 24.ª ronda, mas continuam destacados na frente

O líder Portimonense e o 'delfim' Desportivo das Aves sofreram hoje percalços na II Liga de futebol, ao perderem por 3-1 frente a União da Madeira e Vizela, respetivamente, mas continuam firmes rumo ao escalão principal.

À 24.ª jornada, os madeirenses impuseram a segunda derrota na prova à equipa de Portimão, por força do 'hat-trick' de Kwame N'Sor, aos seis, 56 e 83 minutos (o último de grande penalidade), de pouco valendo o golo de Manafá para os visitantes, aos 42.

O Aves, que não perdia há 19 jogos, conheceu a mesma sorte em Vizela, que se afastou dos lugares de despromoção, com a ajuda dos golos de Luís Ferraz, Helinho e Kukula, tendo Theo Mendy reduzido para os avenses, batidos também pela segunda vez na competição, a primeira fora de casa.

O Portimonense manteve-se no topo da classificação, com quatro pontos de vantagem sobre o Aves, que também está relativamente confortável no segundo lugar, o último que permite a subida à I Liga, com 12 pontos de vantagem sobre a Académica e 13 sobre o Santa Clara.

Os 'estudantes' recuperaram algum terreno na sequência do triunfo tangencial por 3-2 na receção ao Penafiel, quinto colocado, depois de terem chegado ao intervalo a perder por 1-0, num jogo com final atribulado e em que a equipa de Coimbra terminou com nove jogadores em campo.

Depois das expulsões de Nuno Santos, aos 84 minutos, e de Diogo Coelho, aos 90+4, o árbitro Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga, expulsou ainda mais três jogadores: Marinho, para os anfitriões, e João Paulo e Rafa Sousa, para os visitantes.

O Santa Clara aproveitou também para se distanciar dos penafidelenses, ao impor-se pela margem mínima e igualmente de forma muito sofrida no reduto do Famalicão, graças a um golo marcado por Ruben Saldanha, aos 89 minutos.

O guarda-redes Vozinha foi um dos heróis da ronda, ao defender duas grandes penalidades frente ao Benfica B, segurando o empate 1-1 para o Gil Vicente, que se afastou da cauda da classificação, na qual se afunda cada vez mais o lanterna-vermelha Olhanense, batido por 2-0 pelo Sporting da Covilhã.

O dia não foi favorável às equipas B, que foram incapazes de vencer até ao momento: o Sporting de Braga B empatou 1-1 no estádio do Cova da Piedade, enquanto FC Porto B e Sporting B fizeram ainda pior, perdendo frente ao Leixões (2-1) e ao Fafe (2-0), respetivamente.