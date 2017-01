Pub

O Portimonense já leva 17 pontos de vantagem nos lugares de promoção, mais quatro do que o Desp. Aves

O Portimonense reforçou hoje a liderança da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Santa Clara, que manteve o terceiro lugar, mas viu o Desportivo das Aves distanciar-se na preciosa segunda posição.

Tal como a equipa algarvia, que parece cada vez mais destinada a regressar à I Liga, tendo aumentado para 17 pontos a vantagem para o Santa Clara, também o Desportivo das Aves deu mais um passo firme rumo ao escalão principal, ao vencer por 2-1 o 'aflito' Fafe.

Um golo solitário marcado pelo avançado Pires, aos 60 minutos, foi suficiente para o Portimonense impor-se no encontro da 21.ª jornada da prova e, no processo, praticamente arruinar as expetativas dos visitantes de lutar pela promoção.

O Santa Clara está agora a 13 pontos do segundo lugar, o último que assegura a promoção à I Liga, ocupado pelo desportivo das Aves, que venceu por 2-1 na casa emprestada do Fafe, com golos de Balogun, aos 32 minutos, e Pedró, aos 67, tendo Evandro reduzido para os anfitriões, aos 87.

Os danos só não foram maiores para os açorianos porque as equipas posicionadas imediatamente abaixo na classificação tiveram o mesmo destino: a Académica, quarta colocada, perdeu por 2-1 no reduto do campeão FC Porto B, e o Cova da Piedade foi batido em casa pelo Académico de Viseu, pela mesma margem.

O Leixões 'afundou-se' mais no penúltimo lugar, ao perder por 2-0 na visita ao União da Madeira, enquanto o Famalicão ganhou um importante 'balão de oxigénio', ao impor-se por 1-0 na receção ao Gil Vicente, e o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3-2, no confronto entre as equipas B dos dois clubes.