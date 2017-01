Pub

Só o União da Madeira conseguiu vencer em casa entre seis jogos da II Liga

O Desportivo das Aves empatou hoje sem golos em casa do FC Porto B, em jogo 22.ª jornada da II Liga de futebol, resultado que pode permitir ao Portimonense aumentar a vantagem na liderança da prova.

A equipa algarvia, que no domingo recebe o Sporting B, comanda a prova com 52 pontos, mais três do que o Desportivo das Aves, formação que segue no segundo lugar já com mais 13 pontos do que a Académica, terceira.

O Benfica B venceu na visita ao Cova da Piedade por 2-1 e subiu ao sexto lugar, em igualdade pontual com o Penafiel, que se impôs por 3-2 no terreno do Sporting da Covilhã.

O triunfo do Penafiel frente ao Sporting da Covilhã foi conseguido já em tempo de descontos (90+3), com um golo de Rafa Sousa, depois de Wellington ter 'bisado' para os visitantes (07 e 67) e de Harramiz e Onyeka terem apontado os golos da equipa da casa.

No jogo de estreia de Jorge Casquilha no comando técnico, o União da Madeira venceu em casa o Freamunde, penúltimo da tabela por 2-1.

As duas equipas chegaram ao intervalo empatadas a um golo, depois de Luís Carlos ter marcado para a equipa da casa, aos 29 minutos, e Diogo Ramos para os visitantes, aos 41.

O triunfo da formação madeirense, que segue no 10.º posto, com 28 pontos, foi 'selado' aos 80 minutos por Kwame N'Sor, na conversão de uma grande penalidade.

Na receção ao Académico de Viseu, o Vizela manteve o estatuto de 'rei' dos empates, com o golo da igualdade a ser apontado por Tiago Ronaldo, aos 86 minutos, depois de Bura ter marcado para os visitantes - que se mantêm em zona de despromoção - aos 62.

Também em zona de descida continua o Leixões, apesar de hoje ter triunfado por 2-0 em casa do Famalicão, com golos de Fatai e Porcellis, aos 29 e 63 minutos, respetivamente.

A 22.ª jornada fica completa no domingo, com quatro encontros.