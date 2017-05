Pub

O Real Madrid visita o rival Atlético com uma vantagem de 3-0. Colchoneros querem marcar de forma épica o adeus europeu ao seu estádio

Nada está decidido. Esta é a ideia transmitida pelos treinadores de Real Madrid e Atlético de Madrid, que quarta-feira (19.45) jogam no Estádio Vicente Calderón a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O 3-0 favorável à equipa de Cristiano Ronaldo não abala o otimismo de Diego Simeone, técnico colchonero, que disse confiar "muitíssimo" nos seus jogadores para fazerem "um grande jogo". "Temos de defender bem, para obviamente estar muito mais minutos dentro do jogo. Estar dentro do jogo vai dar-nos opções para ir minuto a minuto, segundo a segundo, em busca do que pretendemos, que é passar a eliminatória", avisou o técnico argentino, que quer assinalar a despedida dos jogos europeus no velho estádio de forma épica.

Apesar da confortável vantagem na eliminatória, Zinedine Zidane lançou um aviso à sua equipa sobre aquela que diz ser a realidade dos factos. "Termos vencido duas finais da Champions ao Atlético [2014 em Lisboa e 2016 em Milão] não assegura que nos qualifiquemos. Se pensarmos assim, estamos a cometer um erro", avisou o francês, lembrando que este dérbi será "um jogo diferente", considerando inclusive que o Atlético "tem as suas armas" para tentar a reviravolta na eliminatória. "Vamos entrar em campo a pensar em dar o máximo para ganhar o jogo. O caminho é sempre o mesmo", frisou o treinador do Real Madrid, que deixou de fora da convocatória os portugueses Fábio Coentrão e Pepe, que se juntam aos lesionados Dani Carvajal e Gareth Bale.

Ronaldo à procura de mais golos

Em campo estará, obviamente, Cristiano Ronaldo que marcou oito dos últimos nove golos dos merengues na Liga dos Campeões, estando agora a apenas um golo de Messi como melhor marcador da edição deste ano da prova mais importante de clubes.

Do lado do Atlético de Madrid, Diego Simeone convocou todo o plantel à disposição, entre os quais estão os portugueses André Moreira e Tiago, bem como os ex-benfiquistas Jan Oblak e Nico Gaitán.