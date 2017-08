Pub

O internacional islandês vai tornar-se a transferência mais cara do Everton, que pagará 45 milhões de libras (perto de 50 milhões de euros) pelo médio, confirmou esta quarta-feira o treinador, Ronald Koeman

O técnico holandês revelou que o clube de Liverpool acordou com o Swansea, ambos da Liga inglesa, a transferência de Sigurdsson por um valor que supera largamente os 31,8 milhões de libras pagos pelo avançado belga Romelu Lukaku ao Chelsea, em 2014.

Sigurdsson, de 27 anos, que já passou nos exames médicos, e vai ser apresentado como sétimo reforço do Everton para a nova temporada, dos quais se destaca o regresso do avançado Wayne Rooney, proveniente do Manchester United.