Pub

Equipa do championship perdeu nas grandes penalidades e viu sonho de chegar à Premier League ruir

O Sheffield Wednesday, orientado por Carlos Carvalhal, perdeu esta quarta-feira a hipótese de se apurar para a final do playoff de apuramento para a Premier League ao perder na lotaria das grandes penalidades com o Huddersfield.

Depois de um empate sem golo no encontro da primeira-mão, o Sheffield jogou esta quarta-feira em casa mas também não foi além de outro empate, este com golos, pelo que o jogo teve de decidir-se nas grandes penalidades. Aí a equipa visitante foi mais feliz ao falhar apenas um remate na marca dos nove metros, contra dois do Sheffield.