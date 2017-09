Pub

O Sheffield Wednesday, treinado pelo português Carlos Carvalhal, venceu hoje em casa o Nottingham Forest por 3-1, em jogo da sexta jornada do segundo escalão inglês de futebol, subindo ao 10.º lugar.

O Wednesday chegou à vitória com golos de Hooper, Fletcher e Lee, com o golo de Osborn a ser insuficiente para os forasteiros conseguirem impedir que a equipa de Carvalhal somasse a segunda vitória no campeonato.

Ao cabo de seis jornadas, os 'owls' estão na 10.ª posição, com nove pontos, os mesmos do Forest, que é 12.º, numa tabela classificativa liderada pelo Cardiff, à procura de regressar de imediato ao principal escalão inglês, com 16 pontos.