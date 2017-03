Pub

Castigo da russa por doping está a terminar e chovem convites. Mas há no circuito quem conteste este assédio

O mundo do ténis está dividido e a causa é o regresso de Maria Sharapova, a tenista russa que foi obrigada a cumprir um castigo de 15 meses por doping e cujo final da suspensão está previsto para 26 de abril. Masha tem recebido vários convites para participar em torneios, e é precisamente este aliciamento que está a deixar furiosos e furiosas alguns integrantes do circuito, que questionam o privilégio dado a uma atleta que foi suspensa por acusar doping.

"Quando uma jogadora é suspensa por doping deve começar do zero e lutar pelo seu regresso ao topo. Penso que fazer um convite destes é desrespeitar as outras jogadoras e o circuito WTA", atirou recentemente a dinamarquesa Caroline Wozniacki, antiga número 1 do mundo, juntando-se assim aos protestos de tenistas como Angelique Kerber, Francesca Schiavone e Andy Murray, que se mostraram contra a atribuição de wild cards a Sharapova.

A tenista russa recebeu um convite para participar no torneio de Estugarda, que começa a 26 de abril, precisamente o dia em que termina o seu castigo, e ainda wild cards para Roma (15 a 21 de maio) e Madrid (5 a 14 de maio). E a verdade é que tem o respaldo da Associação de Ténis Feminino (WTA), que na semana passada chegou a publicar (e a retirar minutos depois) um comentário a afirmar que "o ténis precisa da Maria".

"A questão é muito simples. Assim que cumprir o seu castigo, está apta para jogar. Os convites que recebe estão obviamente relacionados com os êxitos que conseguiu na sua carreira", esclareceu recentemente Steve Simon, máximo responsável da WTA.

O impacto desportivo e financeiro em torno de Maria Sharapova é enorme, apesar de ter perdido alguns patrocinadores na sequência do caso de doping. E é precisamente por isso que o seu regresso está a ser tão aguardado. Só para se ter uma ideia, a antiga número 1 do mundo faturou cerca de 7,5 milhões de euros em prémios desde 2005 e bateu todos os recordes em publicidade, tendo embolsado qualquer coisa como 50 milhões desde a mesma data. A WTA precisa deste mediatismo, pois no circuito só Serena Williams se aproxima do mediatismo da russa.

Em declarações à CNN, Max Eisenbud, agente de longa data da tenista, confirmou que recebeu telefonemas "de todos os torneios WTA" e garantiu que Sharapova, atualmente com 28 anos, podia retirar-se nesta temporada, mas dada a suspensão por doping deverá manter-se em atividade até aos jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

A tenista, recorde-se, acusou positivo por meldonium num controlo antidoping no ano passado. Inicialmente foi suspensa por dois anos, mas por decreto do Tribunal Arbitral do Desporto o castigo foi reduzido para 15 meses.