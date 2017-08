Pub

Shangai SIPG venceu este domingo por 3-2 o Chongqing Dangdai Lifan com um golo no último minuto na 22.ª jornada da I Liga chinesa, e manteve a vice-liderança, a cinco pontow do Guangzhou Evergrande

O brasileiro Hulk, ex-FC Porto, colocou o Shanghai SIPG em vantagem, aos 34 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas o Chongqing Dangdai Lifan empatou pelo também brasileiro Myri Costa, aos 55, também na marcação de um castigo máximo.

A equipa orientada por André Villas-Boas desfez a igualdade pelo uzbeque Odil Akhmedov (2-1), aos 72 minutos, mas o Chongqing Dangdai Lifan voltou a empatar por Liu Huan (2-2), aos 87 minutos.

A igualdade durou apenas um minuto, uma vez que o Shanghai SIPG marcou pela terceira vez por Wu Lei (3-2), estabelecendo o resultado final, para desespero do Chongqing Dangdai Lifan, que não conseguiu segurar um ponto em casa de um dos candidatos.

Com os três pontos amealhados, o Shanghai SIPG manteve a segunda posição da I Liga chinesa, com 45 pontos, a cinco do líder Guangzhou Evergrande, do brasileiro Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador português de futebol, que venceu o Henan Jianye, por 2-1.