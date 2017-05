Pub

O Shangai SIPG venceu na visita ao terreno do Tianjin Teda, por 1-0, num jogo da nona jornada da superliga chinesa de futebol

Huan Fu, aos 34 minutos, assinou o único tento do encontro, que deixou o Shangai SIPG, de Villas-Boas, na segunda posição, com 20 pontos, menos dois do que o Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, que hoje foi vencer por 1-0 no recinto do Changchun Yatai.

O Tianjin Teda ocupa o 12.º lugar, com nove pontos.