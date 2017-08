Pub

Com Hulk no onze, a equipa do técnico português empatou 0-0 com o Tianjin Quanjian e ficou a três pontos do líder Guangzhou Evergrande.

O Shangai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, empatou este domingo 0-0 na receção ao Tianjin Quanjian, e ficou a três pontos do líder da Superliga chinesa de futebol, o Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari.

Um dia depois de o Guangzhou Evergrande ter vencido o 'aflito' Tianjin Teda, por 3-0, o Shangai SIPG, com o brasileiro Hulk a tempo inteiro, não foi além de um 'nulo' frente ao terceiro classificado.

Após 20 jornadas, o Guangzhou Evergrande soma 44 pontos, mais três do que o Shangai SIPG e mais oito do que o Tianjin Quanjian.