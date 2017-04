Pub

O Shangai SIPG, treinado por André Villas Boas, garantiu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol, após triunfo por 4-2 sobre o FC Seul, na penúltima jornada do grupo F.

O ex-portista Hulk (25), Zhang Wei (30) e Wu Lei (43) responderam ao golo inaugural dos sul-coreanos, marcado por Maurinho (10).

Chu-Young Park (70) ainda recolocou os sul-coreanos na discussão do resultado (3-2), mas o brasileiro Óscar (74) sentenciou definitivamente a partida.

Quando falta uma jornada para o fim da fase de grupos, o Shangai SIPG mantém a liderança repartida do grupo F com os mesmos 12 pontos dos japoneses do Urawa Reds, que golearam os australianos do Western Sydney por 6-1, com três pontos, tal como o FC Seul.