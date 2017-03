Pub

O clube ucraniano treinado por Paulo Fonseca venceu o Zorya por 2-1 reforçou a liderança do campeonato com mais 16 pontos que o Dínamo de Kiev

O Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Paulo Fonseca, reforçou este domingo a liderança do campeonato ucraniano de futebol, após vencer por 2-1 no terreno do Zorya, no encontro que encerrou a 21.ª jornada.

O emblema de Donetsk aproveitou da melhor forma o desaire do Dinamo Kiev, segundo classificado, no campo do Zirka, por 2-0, e passou a ter uma vantagem de 16 pontos sobre o emblema da capital.

A equipa de Paulo Fonseca chegou ao triunfo graças ao suplente Malyshev, que marcou aos 88 minutos, pouco depois de ter sido lançado pelo técnico português.

O brasileiro Bernard tinha dado vantagem ao Shakhtar Donetsk aos 26 minutos, mas o Zorya, terceiro classificado da prova, respondeu por Kharatin, aos 60.

Em 21 rondas, a equipa de Fonseca ainda não sofreu qualquer derrota e cedeu apenas dois empates, tendo o melhor ataque (46) e a melhor defesa da competição (13).