O Leicester informou que vai manter o homem que rendeu Claudio Ranieri até final da temporada

Craig Shakespeare vai permanecer no cargo de treinador do Leicester até final da temporada, deixando assim de ser interino, tarefa que lhe foi incumbida depois do despedimento de Claudio Ranieri, treinador que levou o clube ao título de campeão inglês na época passada.

Segundo a imprensa inglesa, a comunicação oficial será feita ainda esta terça-feira, sendo que Craig Shakespeare, que foi adjunto de Ranieri, beneficiou do facto de ter ganho os dois jogos que realizou como técnico do Leicester.