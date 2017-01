Pub

Sevilhanos venceram Osasuna, por 4-3, e bateram o recorde de pontos na primeira volta da Liga espanhola

Sevilha segurou hoje o segundo lugar da Liga espanhola de futebol, ao vencer na visita ao Osasuna, por 4-3, em jogo da 19.ª jornada, recolocando-se a um ponto do líder Real Madrid, que conta menos um jogo.

Os anfitriões, que seguem no 20.º e último lugar e ainda não venceram em casa, chegaram duas vezes à vantagem, por Sergio León, aos 15 minutos, e com o autogolo de Iborra, aos 63, mas a formação sevilhana recuperou com um 'bis' de Iborra, aos 43 e 65, e outro de Vázquez, aos 80.

Nos descontos, o conjunto orientado por Jorge Sampaoli voltou a marcar, por Pablo Sarabia, aos 90+3, tendo o Osasuna reduzido, no minuto seguinte, por Kenan.

Com o triunfo em Pamplona, o Sevilha somou 42 pontos, melhorando em três a sua melhor pontuação de sempre numa primeira volta do campeonato, e assegurou o segundo posto no fim da ronda, com mais quatro pontos do que o FC Barcelona, que ainda hoje joga no terreno do Eibar.

A equipa de Daniel Carriço acumula cinco vitórias consecutivas na Liga, depois dos triunfos caseiros diante de Real Madrid (2-1) e Málaga (4-1) e como visitante diante de Real Sociedad (0-4) e Celta Vigo (0-3).