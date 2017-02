Pub

Sevilhanos sobem provisoriamente ao 2.º lugar e pressionam o Barcelona. Valência regressa às derrotas

O Sevilha venceu hoje no terreno do vizinho Betis, por 2-1, conseguindo uma reviravolta no marcador que lhe permitiu subir provisoriamente ao segundo lugar da liga espanhol de futebol, à 24.ª jornada.

Com Daniel Carriço no banco, a equipa comandada pelo argentino Jorge Sampaoli viu-se em desvantagem aos 36 minutos, quando Riza Durmisi inaugurou o marcador no dérbi sevilhano, a favor da equipa da casa.

Na segunda parte, no entanto, o Sevilha conseguiu a 'remontada', com golos de Gabriel Mercado, aos 56 minutos, e de Iborra, aos 76.

O Sevilha soma assim 52 pontos, os mesmos do primeiro classificado, o Real Madrid, que visita o Villarreal no domingo e que tem um jogo em atraso, e passou a ter mais um do que o FC Barcelona, que visita o Atlético de Madrid também no domingo. O Betis vai manter o 15.° pontos.

Antes, no jogo inaugural da 24.ª jornada, também o Alavés conseguiu inverter um resultado desfavorável, ao impor uma derrota ao Valência depois de ter estado a perder por uma bola, negando a terceira vitória seguida à equipa 'che'.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa de João Cancelo e de Nani (lesionado) foi a primeira a marcar, aos 70 minutos, por Carlos Soler. No entanto, em menos de 10 minutos deixou escapar logo de seguida os três pontos: aos 78 minutos, Ibai Gómez empatou para a equipa basca e, aos 86 minutos, o sérvio Aleksandar Katai consumou a reviravolta.

A jogar com menos um - o chileno Fabián Orellana foi expulso por acumulação de amarelos aos 88 minutos - o Valência foi incapaz de inverter o resultado, permanecendo em 14.°, com 26 pontos, enquanto o Alavés sobe provisoriamente ao 10.° lugar.