Sérgio Conceição sofreu hoje a primeira derrota como treinador do Nantes na Liga francesa de futebol, na receção ao Paris Saint-Germain por 2-0, em jogo da 21.ª jornada.

Invicto na 'Ligue 1' desde que se sentou no banco do Nantes, Sérgio Conceição viu o seu estado de graça esfumar-se no seu quinto jogo para o campeonato, sofrendo a primeira derrota e os primeiros golos frente ao tetracampeão.

Cavani foi o 'carrasco' da equipa do treinador português, ao marcar dois golos, aos 21 e 65 minutos.

Com o triunfo de hoje, o Paris Saint-Germain aproxima-se do Nice, que na sexta-feira empatou com o Bastia, somando 45 pontos, menos um do que o líder.

Os parisienses mantém-se na terceira posição, atrás do Mónaco, de Leonardo Jardim, que tem os mesmos os pontos, mas só no domingo recebe o Lorient.

Já o Nantes fica na 11.ª posição, com 25 pontos somados em 21 jornadas.