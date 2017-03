Pub

O antigo internacional luso e agora treinador do Nantes concedeu uma entrevista a um jornal francês e relembrou o passado enquanto jogador

O atual treinador do Nantes e antigo internacional português, Sérgio Conceição concedeu uma longa entrevista ao jornal francês Ouest France, na qual falou das suas ideias e do seu percurso enquanto jogador e mais recentemente como treinador, revelando alguns episódios de quando representava o FC Porto.

"Conheci um grupo verdadeiramente forte no FC Porto. O sucesso foi um grupo sólido e a formação que é sempre a coluna vertebral: o Jorge Costa, o Rui Barros, o Vítor Baía, o Domingos, o Jardel", relatou.

"Um dia o Jardel foi a uma discoteca e um dirigente soube e eu fui com o Jorge Costa buscá-lo ", recordou Sérgio Conceição, dizendo ainda que o "velhinho Estádio das Antas" foi o recinto que mais o marcou. "Era magnífico", elogiou o treinador que já é um verdadeiro fenómeno de popularidade no Nantes, após fazer a equipa subir da 19ª para 11ª posição do campeonato.

Questionado sobre a sua filosofia de jogo Sérgio Conceição foi categórico: "Adoro o futebol realista, pragmático, com velocidade em direção à baliza adversária. Isso é o mais difícil no futebol (...) É por isso que adoro o Mónaco, a equipa mais completa, a melhor do campeonato. Mas tenho diferenças em relação a Jardim. Ele acha que é melhor ganhar 4-3, eu penso que é melhor ganhar 1-0" (...) A única coisa que garante pontos é não sofrer golos".