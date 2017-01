Pub

A norte-americana Serena Williams, número dois mundial, qualificou-se hoje em Melbourne para as meias-finais do Open da Austrália, ao vencer a britânica Johanna Konta, nona do 'ranking', por 6-2 e 6-3.

Serena Williams vai defrontar a croata Mirjana Lucic-Baroni, 79.ª mundial.

A tenista Serena Williams conta com atualmente 22 títulos do 'Grand Slam', partilhando o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.

