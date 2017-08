Pub

O treinador bracarense, Abel Ferreira, convocou este sábado Sequeira para a receção ao FC Porto, no domingo, da quarta jornada da I Liga. Dyego Sousa falha encontro devido a castigo

O defesa esquerdo ficou de fora do jogo europeu de quinta-feira (vitória por 3-2 sobre o FH Hafnarfjordur), por não estar inscrito na Liga Europa, e regressa agora aos eleitos.

Em sentido contrário, Dyego Sousa, castigado nas provas internas até meados de outubro, fica de fora depois da estreia na Liga Europa com um golo que valeu a vitória diante dos islandeses.

Marafona, Tiago Pereira e Wilson Eduardo continuam lesionados e não podem ainda ser opção para o técnico.

Sporting de Braga, quinto classificado com seis pontos, e FC Porto, segundo com nove, defrontam-se domingo, às 20.15, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, André Moreira.

- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson, Sequeira.

- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, Jordão, Neto.

- Avançados: Stojiljkovic, Hassan, Ricardo Horta, Paulinho.