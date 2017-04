Pub

Franceses baterem os alemães por 3-2, com um bis de Mbappe, e estão bem lançados para as meias-finais da prova

O Mónaco de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho (foram os dois titulares) continua em grande estilo na Liga dos Campeões. Depois de afastar o Manchester City nos oitavos-de-final, esta quarta-feira foi vencer por 3-2 no campo do Borussia de Dortmund, ficando bem lançado para atingir as meias-finais da prova.

Num jogo que foi adiado 24 horas na sequência do ataque à bomba que o autocarro do clube alemão sofreu quando na terça-feira ia a caminho do estádio, os franceses colocaram-se em vantagem aos 19' por intermédio de Mbappe, isto minutos depois de Fabinho ter desperdiçado uma grande penalidade. O segundo golos dos monegascos surgiu antes do intervalo, marcado por Sven Bender na própria baliza (um autogolo caricato).

No segundo tempo, Mbappe bisou e elevou o marcador para 3-1. O máximo que os germânicos conseguiram foi reduzir aos 84', por Kagawa.