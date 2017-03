Pub

Desde abril de 2000 que os azuis do Restelo não vencem, fora de portas, o Benfica. Filgueira, o estrangeiro com mais jogos na I Liga, marcou no último triunfo no velhinho estádio

Estávamos na 30.ª jornada do campeonato. O Benfica era terceiro, atrás de FC Porto e do líder Sporting, que tinha mais cinco pontos. A formação orientada pelo alemão Jupp Heynckes precisava de ganhar na receção ao Belenenses de Vítor Oliveira. Mas os azuis do Restelo venceram 3-2 e colocaram um travão na esperança de o clube da Luz voltar a ser campeão, o que não acontecia desde 1994. Aos golos dos suplentes utilizados João Tomás e Maniche, o Belenenses respondeu com remates vitoriosos de três defesas; Fernando Mendes, Rui Gregório e Filgueira, esse mesmo, o senhor 400 jogos, o estrangeiro com mais encontros realizados no escalão maior ao serviço de Chaves, V. Setúbal, Marítimo e Belenenses.

"Lembro-me muito bem, foi há mais de 15 anos. Bem, foi há quase 17 e no antigo estádio. Nesse jogo só os defesas é que marcaram, foi um grande resultado e só lamento que depois disso o Belenenses nunca mais tenha conseguido vencer no estádio do Benfica", realça Filgueira, que não consegue justificar a maldição do novo Estádio da Luz - inaugurado em 2003.

"Sinceramente não tenho nenhuma explicação. Os resultados normalmente demonstram o que se passa no relvado e aquilo que temos visto é a grande superioridade do Benfica em casa frente ao Belenenses. O que é que o Belenenses pode fazer? Tentar melhorar a cada ano para, finalmente, vencer novamente no Estádio da Luz", pergunta e responde Filgueira, que vê um problema adicional para o Belenenses no encontro de amanhã.

"Penso, sinceramente, que vai ser ainda mais difícil devido ao resultado obtido pelo Benfica na Alemanha. O Belenenses tem de mentalizar-se para as muitas dificuldades que o Benfica vai colocar. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar no estádio de um grande mas vamos ver... o Benfica também tem a pressão de vencer por causa do FC Porto. Por outro lado, o Belenenses tem uma defesa que sofre poucos golos, julgo que é a quinta melhor do campeonato, situação que nos últimos anos não se verificou, mas também é o quinto pior ataque... marca poucos golos", defendeu o antigo central.

Perante o raciocínio, desafiámos Filgueira a arriscar um palpite para perceber se o ex-futebolista acreditava que pode ser desta que o Belenenses termina com a maldição da nova Luz. Mas... "não, não vou arriscar um palpite, quase todos os anos eu costumo falar para a comunicação social e os meus palpites têm corrido muito mal [risos], por isso desta vez fico quieto".

A estreia de Luisão

Entre os 400 jogos que Filgueira fez no escalão maior, há dois Benfica-Belenenses marcantes. De um já falámos. Mas há outro que deixa também uma impressão indelével realizado no Estádio Nacional em setembro de 2003, um mês antes da inauguração do atual Estádio da Luz. "Nesse empatámos 3-3 e éramos treinados pelo Manuel José. Recordo-me que pelo Benfica jogava o miúdo Fehér e estivemos a perder 3-1. O Leonardo, que também já faleceu, fez um dos nossos golos. Mas esse foi o jogo da estreia do Luisão, que até fez um golo. Para ser sincero nunca pensei que ele ficasse tantos anos em Portugal. Os jogadores quando chegam a um clube grande, como o Benfica, e as coisas lhes correm bem saem para o estrangeiro", admite Filgueira que, apesar de ter no bracarense Alan (393) a maior ameaça ao seu recorde, admite a possibilidade real de Luisão (312) o poder superar em jogos do campeonato. "Não tenho nenhuma preocupação com isso, um dia vai acontecer. Se for o Luisão a apanhar-me, muito bem."

Separação após 20 anos

Em junho passado Filgueira cortou uma ligação de quase duas décadas com o Belenenses. Primeiro como jogador, depois como treinador nos escalões jovens, mais tarde como adjunto na equipa principal e, finalmente, como coordenador técnico da equipa feminina. "Foi uma ligação de muitos anos, estou satisfeito com o que fiz e o Belenenses ajudou-me muito", referiu Filgueira, que atualmente organiza "estágios em Portugal de equipas sub-16 e sub-17 japonesas".

A finalizar, perguntámos se podia, pelo menos, dizer quem via como próximo campeão: "Não sei porquê, mas sinto que é o FC Porto."