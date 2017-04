Pub

Ao bater facilmente esta tarde o Técnico, por 46-15 na primeira partida dos 'play-off', o CDUL qualificou-se para as meias-finais do campeonato onde, no próximo sábado, irá defrontar Direito, numa repetição da final nas últimas quatro épocas da prova.

Depois de há uma semana, no encontro entre estas duas equipas referente à última jornada da fase regular, terem igualmente vencido por 17-10, o jogo desta tarde foi bem mais fácil para os universitários, que ao conseguirem um total de seis ensaios (contra dois dos engenheiros) carimbaram com grande autoridade a sua passagem às meias-finais da Divisão de Honra, algo que nunca esteve realmente em perigo perante um quinze das Olaias que voltou a mostrar, esta tarde, no estádio Universitário de Lisboa, as fragilidades e deficiências que lhe foram sendo apontadas ao longo da época.

Nos últimos 11 anos, ou seja, desde a temporada 2005/06 - e é recorde que nenhuma outra equipa iguala!- que o CDUL não deixa de estar presente nas derradeiras partidas que decidem a prova, pois depois de se ter ficado pelas meias-finais cinco anos seguidos, atingiu nas últimas cinco épocas a final, tendo saído vencedor em 2012 e 2014.

Mas após o concludente triunfo desta tarde no a equipa dirigida pela australiano Jack Farrer sabe que, ao ir defrontar agora Direito, o principal rival com o qual vem discutindo a hegemonia do râguebi nacional nos últimos anos, uma coisa é já certa: as duas equipas que decidiram entre si as derradeiras quatro edições do campeonato, desta feita não se irão encontrar na partida decisiva.

A anteceder o apito inicial houve lugar a um minuto de silêncio pela morte, ocorrida há quatro dias, de Cordeiro do Vale, o carismático jornalista, fantástico divulgador da modalidade e também fundador do CDUL (seu sócio n.º 2!)

As duas equipas surgiram nevosas e a perder muitas bolas, como que sentindo a importância de um jogo de mata-mata. E só ao quarto de hora de jogo o defesa Jorge Abecassis (sempre muito seguro na receção de bolas altas e ainda autor de um total de 16 pontos em pontapés) abria o marcador numa penalidade, depois de Duarte Marques ter desperdiçado o primeiro chuto aos postes para os engenheiros.

Mas após este período de estudo o CDUL finalmente soltou-se e, comandado pelo médio de abertura Nuno Penha e Costa, partiu decididamente para cima do adversário, começando a montar boas sequências à mão que colocavam os homens das Olaias em palpos de aranha, incapazes de travar as ondas de ataque azul. E em curtos 10 minutos - entre os 18 e os 28 - surgiriam três ensaios de rajada que de imediato começavam a indicar claramente a equipa que iria estar presente nas 'meias'.

Tiago Girão, Penha e Costa e Tomás Noronha concluiriam os três lances, e se os dois primeiros surgiram após jogadas longas, com muitos passes em cima da área do Técnico, o ensaio do rápido ponta do CDUL veio de uma falta jogada rapidamente à mão por Gonçalo Foro, que perfurou profundamente a defesa contrária e, placado, deu ao seu n.º 14 para um dos momentos do jogo e que fazia os 22-3.

Os engenheiros encheram-se de brios, responderam à letra e pouco depois António Marques fazia o primeiro ensaio dos das Olaias, para os 22-8 que se registavam ao intervalo.

E se o Técnico acabou bem o 1.º tempo, começou a 2.ª parte ainda melhor, pois logo aos 48' o talonador André Arrojado concluiu um imparável maul dinâmico após 'penalty-touche', estabelecendo os agora apertados 22-15.

Mas poucos pensariam, por esta altura, que esse seria o canto do cisne dos engenheiros!

É que a partir daí, e com as opções vindas do banco a darem claramente mais força ao quinze da casa, o CDUL tomou decididamente conta do jogo e sempre que resolvia acelerar um pouco o ritmo e montar boas fases à mão, a defesa do Técnico abria brechas como prédio velho após sismo.

E de forma fácil, sem espinhas nem reação engenheira, Gonçalo Foro (por duas vezes) e o neozelandês Hamish Graham fariam mais três ensaios, ficando na retina o derradeiro, após um vistoso lance de râguebi, com passes rápidos, precisos, eficazes e de grande beleza estética, concluindo com chave d'ouro a passagem do CDUL, pela 11.ª vez consecutiva às meias-finais do campeonato.

Amanhã, no relvado sintético do Restelo (16.00), o Belenenses recebe o Dramático de Cascais no segundo jogo dos 'play-off'. O vencedor do encontro irá no próximo fim-de-semana até à Tapada da Ajuda, para defrontar, nas meias-finais, Agronomia, 1.ª classificada da fase regular.

Leoas campeãs

Entretanto ao vencerem esta tarde o Sport Nacional, por 19-0, na final da 5.ª etapa do campeonato nacional feminino, as meninas do Sporting sagraram-se virtualmente campeãs nacionais a uma etapa do fim da prova (para perder o título teriam que dar falta de comparência no torneio que decorrerá em Coimbra no próximo fim-de-semana). Este é, e merece por isso todo o relevo, o primeiro título nacional de sempre na história do râguebi leonino.