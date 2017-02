Pub

Equipa continua em zona de subida, em 2.º lugar, com nove pontos de avanço sobre os terceiros

Ivo Vieira deixou de ser treinador do Desportivo das Aves, informou o clube através do seu facebook, horas depois do empate caseiro 1-1 com o Gil Vicente, em jogo da 27.ª jornada da II Liga de futebol.

"O Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD vem pelo presente informar que Ivo Vieira, treinador principal até à data, está de saída do clube", lê-se na informação, de apenas cinco linhas.

O clube deseja a Ivo Vieira e à sua equipa técnica "as maiores felicidades" e agradece-lhes "todo o empenho e profissionalismo demonstrados" ao serviço do emblema avense.

O Aves continua isolado no segundo lugar e tem mais nove pontos do que o terceiro classificado, o Varzim, mas vive uma crise de resultados, visto que nas últimas quatro jornadas obteve apenas um ponto.