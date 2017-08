Pub

O selecionador italiano prolongou o contrato que o liga desde 2016 à squadra azzuri até 2020, anunciou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o presidente da federação italiana, Carlo Tavecchio

Gian Piero Ventura, de 69 anos, agradeceu a Carlo Tavecchio a confiança depositada, o que, no seu entender, demonstra que há a convicção absoluta de que algo importante pode ser alcançado pela seleção italiana nos próximos anos.

Ventura assumiu o comando da seleção italiana em julho de 2016, substituindo Antonio Conte, que saiu para os ingleses do Chelsea após conduzir a squadra azzuri até aos quartos de final do Europeu 2016, em França, ganho por Portugal.

A Itália segue na segunda posição do grupo G de qualificação para o Mundial 2018, com os mesmos 16 pontos da líder Espanha, com cinco vitórias e um empate (precisamente em casa frente à Espanha, 1-1). As seleções voltam a defrontar-se a 02 de setembro.