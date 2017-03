Pub

Jan Andersson diz que a equipa sueca irá "defrontar uma das melhores seleções do mundo" e que a equipa tem de estar concentrada

O selecionador sueco de futebol, Jan Andersson, considerou esta segunda-feira "difícil" o jogo particular frente a Portugal, na terça-feira, por defrontar o campeão europeu e uma das "melhores seleções mundiais".

O responsável técnico sueco reconheceu que o avançado Cristiano Ronaldo "é a grande figura" da equipa das 'quinas', advertindo que Portugal não é apenas o 'capitão'.

"Vamos defrontar uma das melhores seleções do mundo, que é campeã europeia e que pratica um futebol de alto nível, comandado por Cristiano Ronaldo. No entanto, a equipa tem outros grandes jogadores, por isso a nossa atenção terá de se centrar no coletivo", adiantou Jan Andersson, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Já o capitão sueco, Andreas Granqvist, afirmou tratar-se de um jogo "muito complicado", frente à seleção campeã europeia que, a par da França, são as que praticam melhor futebol".

Sobre Cristiano Ronaldo, o defesa frisou tratar-se "de um grande jogador, a quem não se pode dar espaço", alertando, no entanto, para o coletivo que, segundo afirmou, trabalha muito".

Portugal e Suécia defrontam-se em jogo particular, na terça-feira, a partir das 19:45, no remodelado recinto do Marítimo.