Equipa de Emílio Peixe escolheu os números que os jogadores irão usar nas camisolas durante o Campeonato do Mundo, que decorre na Coreia do Sul de 20 de maio a 11 de junho.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira a lista com os números que os pupilos de Emílio Peixe vão usar nas camisolas durante o Campeonato do Mundo Sub-20 na Coreia do Sul.

A seleção de esperanças está inserida no grupo C, juntamente com Zâmbia, Costa Rica e Irão, sendo que o primeiro jogo acontece a 21 de maio.

Eis a numeração:

1 - Pedro Silva

2 - Pedro Empis

3 - Rúben Dias

4 - Francisco Ferreira

5 - Yuri Ribeiro

6 - Pedro Rodrigues

7 - Diogo Gonçalves

8 - Pedro Delgado

9 - André Ribeiro

10 - Xadas

11 - Hélder Ferreira

12 - Luís Maximiano

13 - Jorge Fernandes

14 - Florentino Luís

15 - Diogo Dalot

16 - Miguel Luís

17 - Xande Silva

18 - José Gomes

19 - Bruno Costa

20 - Gedson Fernandes

21 - Diogo Costa