A seleção portuguesa de sub-20 de futebol perdeu esta segunda-feira por 1-0 com a sua congénere holandesa, em jogo particular disputado no Sportpark Middelmors, Rijnsburg, Holanda

O único golo da partida foi marcado por Dani de Wit, aos 34, na conversão de um penálti, de nada valendo a reação lusa, infrutífera para bater Jeffrey de Lange.

O desaire dos pupilos de José Guilherme segue-se à derrota de quinta-feira, em Abrantes, frente à República Checa (3-0).

Os sub-20 disputaram em maio/junho o Mundial na Coreia do Sul, tendo sido afastados nos quartos de final pelo Uruguai (2-2), no desempate por grandes penalidades.