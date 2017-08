Pub

A seleção portuguesa de futebol concentra-se esta segunda-feira em Cascais, onde vai começar a preparar os encontros com Ilhas Faroé e Hungria, ambos da fase de qualificação para o Mundial 2018

Os 24 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos, em que se destaca as presenças de Bruno Varela, Bruma e Nelson Oliveira, têm de se apresentar numa unidade hoteleira de Cascais até às 22:00.

Nas escolhas do técnico português, que incluem o médio Adrien, que fraturou uma costela, realce também para os regressos de Fábio Coentrão e João Cancelo.

Portugal, atual campeão europeu, recebe as Ilhas Faroé na quinta-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, e desloca-se a Budapeste para defrontar a Hungria a 03 de setembro.

A seleção nacional ocupa o segundo lugar do Grupo B de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo com 15 pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais oito que a Hungria, terceira classificada.

Lista dos convocados.

- Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting), Beto (Goztepe, Tur) e Bruno Varela (Benfica).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), Pepe (Besiktas, Tur), José Fonte (West Ham, Ing), Bruno Alves (Glasgow Rangers, Esc), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão (Sporting) e João Cancelo (Inter Milão, Ita).

- Médios: Pizzi (Benfica), Danilo (FC Porto), William Carvalho (Sporting), João Moutinho (Mónaco, Fra), Adrien (Sporting), André Gomes (FC Barcelona, Esp) e João Mário (Inter Milão, Ita).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (Leipzig, Ale), Gelson Martins (Sporting), André Silva (AC Milan, Ita), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Nelson Oliveira (Norwich, Ing) e Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur).