A seleção de futebol da Malásia foi impedida de defrontar a seleção da Coreia do Norte num jogo a contar para as eliminatórias da Taça Asiática, no próximo dia 28 de março em Pyongyang.

Esta medida vem no seguimento de um conflito diplomático entre os dois países - a federação de futebol alegou razões de segurança para a proibição, após o embaixador da Coreia do Norte ter sido expulso do país no ultimo fim de semana.

"A decisão de sábado do governo malaio de expulsar o embaixador da Coreia do Norte na Malásia, Kang Chol, parece que tornou perigoso que os malaios viajem neste momento para a Coreia do Norte", afirmou o presidente da Federação Malaia de Futebol, Hamidin Mohd Amin.

No passado sábado a Malásia declarou o embaixador da Coreia do Norte, Kang Chol, persona non grata, anunciando que no prazo de 48 horas teria que abandonar o país, após também a crise provocada pelo assassinato do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un.

Hamidin Mohd Amin acrescentou que a Federação já solicitou à Confederação Asiática de Futebol que altere o local da partida "de Pyongyang para outro lugar mais neutro do ponto de vista de segurança".

Malásia e Coreia do Norte estão no Grupo B das eliminatórias, ao lado de Líbano e Hong Kong - as duas melhores seleções apuram-se para a segunda fase.