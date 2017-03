O treinador do Ano no futebol é Fernando Santos

Pub

Prémios anuais da Federação Portuguesa de Futebol entregues esta noite no Centro de Congressos do Estoril.

As instituições presididas por Fernando Gomes (FPF), José Pereira (ANTF) e Joaquim Evangelista (SJPF) juntaram-se para promover, em 2017, a segunda edição das Quinas de Ouro, em evento que tem como objetivo principal reconhecer o trabalho dos profissionais com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol de praia em 2016.

Para chegar aos finalistas foi formado o "Conselho Quinas de Ouro", organismo composto por nove elementos, três de cada instituição que organiza as Quinas de Ouro: Luís Figo (presidente), Pedro Pauleta e Ivan Dias, indicados pela FPF; Vítor Baía, Carla Couto e António Simões, indicados pelo SJPF; António Oliveira, Bernardino Pedroto e José Carlos Castanheira, indicados pela ANTF.

Fora, escolhidos três nomeados por categoria, a votação final foi feita por treinadores, jogadores e adeptos, num processo auditado pela Deloitte. Na cerimónia serão ainda premiados os árbitros mais bem classificados na época 2015/16 e revelados o Onze do ano de futebol masculino e o Onze do ano de futebol feminino, eleição exclusiva do SJPF.



- Jogador português do ano futebol: Cristiano Ronaldo, Pepe e Rui Patrício.

- Jogador do ano futebol de praia: Elinton Andrade, Madjer e Rui Coimbra.

- Jogadora do ano futsal: Ana Azevedo, Ana Catarina e Inês Fernandes.

- Jogador do ano futsal: Bebé, Cardinal e Ricardinho.

- Jogadora revelação do ano (21 anos ou menos em 2016): Andreia Norton, Catarina Amado e Vanessa Marques.

- Jogador revelação do ano (21 anos ou menos em 2016): André Silva, Gelson Martins e Renato Sanches.

- Treinador do ano futebol masculino: Fernando Santos, Rui Vitória e Vítor Oliveira.

- Treinador do ano futebol feminino: Fernando Matos, Francisco Neto e Pedro Bouças.

- Treinador do ano futsal masculino: Joel Rocha, Jorge Braz e Nuno Dias.

- Treinador do ano futsal feminino: Francisco Paiva, Pedro Nova e Teresa Jordão.

- Treinador do ano futebol praia: José João Marques, Mário Miguel e Mário Narciso.

- Treinador do ano formação: António Folha, Hélio Sousa e João Couto.

- Treinador revelação do ano: Jorge Simão, Ricardo Soares e Sérgio Bóris.

- Equipa do ano masculina: Seleção A, Seleção Futebol Praia e Seleção Sub-17.

- Equipa do ano feminina: Futebol Benfica, Seleção A e Valadares Gaia.